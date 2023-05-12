Политологи рассказали, чего ждать от встречи Зеленского с папой Римским

Москва, , 17:44 — REGNUM Встреча папы Римского Франциска с президентом Украины Владимиром Зеленским в ближайшие выходные в Ватикане никак не повлияет на мирное урегулирование и пока представляет собой лишь имитацию приближения окончания военного конфликта. Такое мнение в беседе с ИА REGNUM высказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, политолог Владимир Брутер.

Папа Римский Франциск Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее итальянские СМИ сообщили, что украинский лидер планирует посетить Рим и в субботу лично встретиться с главой Католической церкви. В конце апреля понтифик рассказал, что готовит мирную миссию для прекращения украинского конфликта. Сообщалось, что Москва и Киев проинформированы об этом.

Политолог Владимир Брутер счёл анонсированную встречу бессмысленной, так как на сегодняшний день позиции и интересы России и Украины не совместимы.

«Зеленский едет только для картинки. Решение же исходит от США. Если Запад захочет, то максимум сможет предлагать прекращение огня, но без завершения конфликта. Однако любые варианты Минск-3, -4, -5 для нас не выгодны, потому что не решают проблему, а лишь откладывают её на время. А Россия раз уж начала СВО, то должна дойти до полного политического урегулирования, а не просто до прекращения огня», — поделился Брутер.

Политолог уверен, что в Киеве уже давно сами ничего не решают, и на визит в Ватикан главу государства подталкивают страны Запада. Он подчеркнул, что предложение о прекращении огня может поступить с подачи Вашингтона, только если Штаты убедятся, что украинское наступление обречено на провал и большие потери.

Другие скрытые мотивы предстоящей встречи обозначил политический аналитик Александр Сосновский. Он обратил внимание на фигуры некоторых кардиналов и архиепископов, оказывающих значительное влияние на решения папы Римского. Так секретарь Святого престола по отношениям с государствами архиепископ Пол Ричард Галлахер, по мнению Сосновского, подталкивает понтифика к двойственному плану, при котором визит украинского лидера в Ватикан будет представлен как желание Киева пойти на мирный договор. На этом фоне Россия может расцениваться как империя зла из-за своего неучастия. По словам политолога, папу ставят в положение, когда ему придётся подтвердить план Зеленского и выступить якобы на стороне Украины.

«Такой план выглядит абсолютно английским, монархическим. Англию представляет урождённый британец архиепископ Галлахер. Великобритания стремится прибрать к рукам кресло папы и заставить понтифика озвучивать прозападные и проукраинские позиции. Нужно обратить внимание на ватиканские игры. Они не самостоятельные, за ними стоят могущественные страны», — отметил Сосновский.

По мнению политолога, папа Римский не даст украинскому президенту полностью удовлетворяющего ответа и выскажет двойственную позицию, которую нельзя будет расценивать как однозначную поддержку Украины. Однако, считает Сосновский, на понтифика могут попытаться воздействовать при помощи шантажа.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в преддверии встречи Владимира Зеленского с папой Римским Франциском отметил, что Кремлю не поступала информация о «мирной» миссии Святого престола по урегулированию конфликта на Украине.

В апреле этого года папа Римский принимал в Ватикане премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Владимир Зеленский впервые встретился в Ватикане с папой Франциском в феврале 2020 года.