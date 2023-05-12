Киев, 12 мая, 2023, 17:30 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком дальнейшее сотрудничество в сфере обороны. Об этом 12 мая он написал в своём Telegram-канале.

Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press Риши Сунак

Зеленский сообщил, что провёл телефонный разговор с Сунаком, в ходе которого поблагодарил его за поставку Киеву дальнобойных ракет Storm Shadow и другую военную помощь. Также были рассмотрены вопросы дальнейшего сотрудничества в сфере обороны, уточнил президент Украины.

Он добавил, что кроме этого были скоординированы позиции перед будущими международными мероприятиями. Так, Киев нуждается в чётких сигналах относительно украинского будущего с НАТО.

Как передавало ИА REGNUM, глава минобороны Британии Бен Уоллес подтвердил, что Лондон передаёт Украине крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow.

По информации СМИ, дальность данных авиационных крылатых ракет позволит Киеву наносить удары вглубь территории новых регионов России. Ракеты являются совместной разработкой Великобритании и Франции. Они запускаются с воздуха, дальность стрельбы составляет более 250 км.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия готова к накачиванию Украины западным оружием.

Постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Британия после передачи ракет Киеву «сама рискует превратиться в опустошенную территорию». Постпред акцентировал, что конфликт на Украине не имел никакого отношения к Великобритании, и выразил надежду, что «не все британцы лишились инстинкта самосохранения».