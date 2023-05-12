Стамбул, Турция, 12 мая 2023, 18:43 — REGNUM В Турции на финишную прямую вышла президентская кампания. Уже 14 мая жителям страны предстоит избрать нового главу государства. Основные соперники в борьбе за президентское кресло — действующий руководитель Реджеп Тайип Эрдоган и лидер Республиканской народной партии, кандидат от объединенной оппозиции Кемаль Кылычдароглу.

Предвыборная агитация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, кандидата от Партии Справедливости и Развития, на улице в Анкаре. 2023
Предвыборная агитация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, кандидата от Партии Справедливости и Развития, на улице в Анкаре. 2023
© Павел Бедняков/РИА Новости

Если ни один из четырёх кандидатов в президенты Турции не наберёт более 50% голосов, в стране состоится второй тур — он намечен на 28 мая.

Элементом нынешней, весьма бурной кампании, стали обвинения во вмешательстве иностранных держав в избирательный процесс. Кемаль Кылычдароглу обвинил Россию в «публикации фейков и заговоре». Поводом стало опубликованное 7 мая Эрдоганом видео, в котором появляется Мурат Карайылан, лидер Рабочей партии Курдистана (признанной в Турции террористической организацией) призывает голосовать за Кылычдароглу. Именно этот фейк, по утверждению кандидата от оппозиции, якобы был сфабрикован при участии России.

Агитационная машина Реджепа Тайипа Эрдогана. Измир. Турция. 2023
Агитационная машина Реджепа Тайипа Эрдогана. Измир. Турция. 2023
© Murat Kocabas/Global Look Press
Президент Турции и лидер Партии справедливости и развития (ПСР) Реджеп Тайип Эрдоган обращается к толпе во время предвыборного митинга в Анкаре. 11.05.2023
Президент Турции и лидер Партии справедливости и развития (ПСР) Реджеп Тайип Эрдоган обращается к толпе во время предвыборного митинга в Анкаре. 11.05.2023
© Recep Tayyip ErdoAn/Global Look Press
Митинг в поддержку Реджепа Тайипа Эрдогана во время предвыборной кампании на президентских выборах в Анкаре. 11.05.2023
Митинг в поддержку Реджепа Тайипа Эрдогана во время предвыборной кампании на президентских выборах в Анкаре. 11.05.2023
© Recep Tayyip ErdoAn/Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позднее опроверг слухи о причастности Кремля к монтажу видеоролика.

На обвинения со стороны оппонента отреагировал и Эрдоган. «Господин Кемаль теперь привязался к России, что она якобы направляет выборы в Турции. Пусть тебе будет стыдно. Что ответишь ты, если я скажу, что в выборы вмешиваются США, Британия, ФРГ, Франция?» — подчеркнул президент республики.

Предвыборная кампания оппозиционного кандидата в президенты Турции Кемаля Кылычдароглу в Эскишехире. 2023
Предвыборная кампания оппозиционного кандидата в президенты Турции Кемаля Кылычдароглу в Эскишехире. 2023
© Represented by ZUMA Press, Inc./ТАСС
Кандидат в президенты Турции от оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Кемаль Кылычдароглу встретился со своими сторонниками в городе Бурса. 2023
Кандидат в президенты Турции от оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Кемаль Кылычдароглу встретился со своими сторонниками в городе Бурса. 2023
© EPA/ERDEM SAHIN/ТАСС

О том, что Соединенные Штаты стремятся повлиять на выборы, в интервью CNN Türk заявил и глава МВД Сулейман Сойлу — который и ранее обвинял США в попытках вмешаться в избирательный процесс.

Жители крупнейшего города Турции, 16-миллионного Стамбула прогнозируют рекордную — до 90% — явку на президентских и парламентских выборах в Турции 14 мая и не исключают, что определить победителя удастся только во втором туре, отмечает ТАСС по итогам блиц-опроса, проведенного в центре мегаполиса.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает перед сторонниками на митинге во время предвыборной кампании на президентских выборах 7 мая 2023 года в Стамбуле, Турция
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает перед сторонниками на митинге во время предвыборной кампании на президентских выборах 7 мая 2023 года в Стамбуле, Турция
© Ak Party Office/Global Look Press
Митинг в поддержку Реджепа Тайипа Эрдогана во время предвыборной кампании на президентских выборах в Стамбуле, Турция. 07.05.2023
Митинг в поддержку Реджепа Тайипа Эрдогана во время предвыборной кампании на президентских выборах в Стамбуле, Турция. 07.05.2023
© Ak Party Office/Global Look Press
Митинг в поддержку Реджепа Тайипа Эрдогана во время предвыборной кампании на президентских выборах в Стамбуле, Турция. 07.05.2023
Митинг в поддержку Реджепа Тайипа Эрдогана во время предвыборной кампании на президентских выборах в Стамбуле, Турция. 07.05.2023
© Ak Party Office/Global Look Press

Шесть партий, объединившихся в «Народный альянс», обвиняет Эрдогана (находящегося на президентском посту с 2014-го) в рекордной инфляции и предсказывает крах экономики страны в случае продолжения прежнего курса. Помимо экономических неурядиц, в первую очередь, проблем с инфляцией, Кылычдароглу обещает разобраться с проблемой мигрантов и соблюдать права турецких женщин. Также политик намерен развивать сферы медицины и туризма. Во внешней политике кандидат от оппозиции обещает «поворот на 180 градусов» — в сторону Евросоюза, с которым у Эрдогана в последние годы сложились непростые отношения.

Предвыборные плакаты кандидатов в президенты Турции на улице в Анкаре. 2023
Предвыборные плакаты кандидатов в президенты Турции на улице в Анкаре. 2023
© Павел Бедняков/РИА Новости
Люди проходят мимо плакатов с изображением Кемаля Киличдароглу, мэра Стамбула Экрема Имамоглу и мэра Анкары Мансура Явы. 2023
Люди проходят мимо плакатов с изображением Кемаля Киличдароглу, мэра Стамбула Экрема Имамоглу и мэра Анкары Мансура Явы. 2023
© Murat Kocabas/Global Look Press

Тайип Эрдоган в своей программе обещает населению увеличить ВВП и размер пенсий, а также сохранить курс на стабильность. Сторонники президента и его «Партии справедливости и развития» также хвалят действующего турецкого лидера за удачный внешнеполитический вектор, в частности — лавирование между давлением США и Запада и сотрудничеством с Россией. Сам Эрдоган пообещал избирателям на предвыборных митингах «похоронить в избирательных урнах» своих оппонентов из оппозиции за поддержку ЛГБТ-сообщества.

Президент Турции и лидер Партии справедливости и развития Реджеп Тайип Эрдоган приветствует толпу на предвыборном митинге в Айдыне, Турция, 9 мая 2023
Президент Турции и лидер Партии справедливости и развития Реджеп Тайип Эрдоган приветствует толпу на предвыборном митинге в Айдыне, Турция, 9 мая 2023
© Ak Party/Global Look Press
Президент Турции и лидер Партии справедливости и развития Реджеп Тайип Эрдоган и его жена Эмине Эрдоган приветствуют толпу на предвыборном митинге в Айдыне, Турция, 9 мая 2023
Президент Турции и лидер Партии справедливости и развития Реджеп Тайип Эрдоган и его жена Эмине Эрдоган приветствуют толпу на предвыборном митинге в Айдыне, Турция, 9 мая 2023
© Ak Party/Global Look Press

Мухаррем Индже, возглавляющий Партию отечества, за три дня до выборов заявил о снятии своей кандидатуры и выходе из борьбы за президентское кресло. Причиной такого решения стало, по его словам, неадекватное и излишнее давление на него в форме различных провокаций, обвинений и дезинформации. Эрдоган уже прокомментировал данный факт, назвав такой шаг политика «печальным».

Председатель Партии Отчизны Мухаррем Индже
Председатель Партии Отчизны Мухаррем Индже
© Tolga Adanali/Global Look Press

Другой кандидат — представитель коалиции Ata Синан Оган — заявил, что не планирует снимать свою кандидатуру с выборов по примеру Индже. При этом он упомянул «усилившуюся в последнее время волну провокаций» в адрес своего штаба.

Независимый кандидат Синан Оган
Независимый кандидат Синан Оган
© Shabtai Gold/Global Look Press

Не только итог выборов, но и количество туров пока сложно прогнозировать. Ранее появлялись данные, что Кылычдароглу относительно лидирует — его рейтинг составляет около 49%, Эрдогана — около 43%. Но опрос компании ADA показал, что Эрдоган имеет шансы на победу уже в первом туре. Согласно результатам, за действующего президента Турции готовы проголосовать 50,6% участников опроса, за кандидата от оппозиционного альянса Кемаля Кылычдароглу — 44,8%. Ещё два кандидата — Оган и Индже — набрали соответственно около 3% и 2% голосов.