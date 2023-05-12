* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, , 17:24 — REGNUM В Замоскворецкий районный суд Москвы поступил иск к Министерству юстиции России от представителя певицы Земфиры Рамазановой (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), которая хочет оспорить статус иностранного агента, сообщили 12 мая ФАН в судебной инстанции.

Земфира (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) © Владимир Астапкович/РИА Новости

По данным агентства, иск популярной певицы зарегистрировали 10 мая, при этом день судебного заседания еще не назначен.

Ранее ИА REGNUM сообщало о включении Минюстом России певицы Земфиры Рамазановой в список иноагентов. Причиной послужили её открытые выступления в поддержку Украины. Певица давала концерты в недружественных странах, во время которых выступала против специальной военной операции. К тому же она получала поддержку от иностранных источников.

Тем временем депутаты Государственной думы РФ направили обращение в Генпрокуратуру РФ с требованием лишить всего имущества в России Земфиру (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) после выхода её песни про «заболевшую» родину.