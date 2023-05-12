Подоляк предложил обменять экс-главу «Мотор Сич» Богуслаева на тысячу военнопленных

Киев, , 17:21 — REGNUM Власти Украины намерены обменять бывшего президента промышленной компании «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева, которого обвиняют в сотрудничестве с Москвой, на тысячу украинских военнопленных. Об этом заявил советник главы офиса президента восточноевропейской страны Михаил Подоляк.

Вячеслав Богуслаев © ИТАР-ТАСС/Марина Лысцева

Ранее Богуслаев попросил включить его в список лиц, которые могут быть отправлены на обмен в Россию. Письмо было направлено на имя руководителя офиса украинского президента Андрея Ермака. Соответствующую информацию подтвердил и адвокат Богуслаева Руслан Волынец.

«Если мы сможем субъекта Богуслаева обменять на тысячу наших ребят, то, конечно, будем идти на любые обменные процессы», — заявил Подоляк в интервью украинскому изданию 24tv.

При этом советник главы офиса уточнил, что экс-глава «Мотор Сич» должен получить «максимально жёсткий уголовный приговор».

Накануне Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов не исключил, что экс-президент компании «Мотор Сич», которого подозревают в госизмене, может быть внесён в списки на обмен.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2022 года Богуслаева арестовали на Украине по делу о коллаборационизме и пособничестве России. Украинские власти обвиняют его, в частности, в содействии ДНР через сотрудничество с машиностроительным заводом в городе Снежное.

В марте в Службе безопасности Украины (СБУ) добавили, что он препятствовал деятельности украинской армии, отказавшись передать разведке вертолёт Ми-2.