Прилепину провели второй этап операции по фиксации переломов ног

Москва, , 17:12 — REGNUM Российский писатель Захар Прилепин после успешной операции на ногах введён в медикаментозный сон для плавного выхода из наркоза, сообщили 12 мая в его пресс-службе.

Захар Прилепин © Рамиль Ситдиков/РИА Новости

«Сегодня успешно прошел второй этап операции по фиксации костных отломков в целях обеспечения их прочной фиксации до полного сращения», — сообщили ТАСС в пресс-службе.

Там отметили, что состояние писателя стабильное, сейчас он введён в медикаментозный сон для «плавного выхода из наркоза».

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая автомобиль с Прилепиным подорвался на взрывном устройстве в посёлке Пионерское Нижегородской области. Писатель получил переломы ног и был на вертолёте доставлен в больницу. Находившийся с ним водитель и охранник Александр Шубин погиб. По горячим следам был задержан подозреваемый.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил, что у обвиняемого в покушении на Прилепина есть сообщники, их устанавливают.