Медведев предложил зарубежным странам вместе бороться с санкциями Запада

Санкт-Петербург, , 17:10 — REGNUM Многие страны не признают западные санкции, им следует объединиться в клуб. Об этом заявил зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев 12 мая на XI Петербургском международном юридическом форуме.

Дмитрий Медведев Иван Шилов © ИА REGNUM

Идею о «санкционном клубе» стран, которые находятся под действием ограничений, предложил министр юстиции Ирана Амин Рахими. Он добавил, что нужно подать иск против тех, кто ввёл санкции, и потребовать возмещения ущерба.

«А почему нет… Нас уже много… Надо бороться вместе», — поддержал предложение Медведев.

Он добавил, что ограничения вводятся в одностороннем порядке, зачастую без одобрения ООН. Страны, оказавшиеся под санкциями, их не признают.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что санкционная политика в отношении России оказалась неэффективной, но страны Запада никогда не признаются в этом. Он отметил, что аналитики стали чаще рассуждать о степени эффективности западных санкций и о том, как такие ограничения вредят самой Европе.

Так, журнал The Spectator в недавней публикации констатировал, что Запад вступил в санкционную войну с Россией с ошибочной оценкой степени своего влияния в мире. Другие страны не захотели вводить ограничения против России и её граждан, и надежды Запада на капитуляцию Москвы рухнули. Российская экономика выстояла и быстро переориентировалась с Запада на Восток и Юг.