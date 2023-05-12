Москва, , 17:20 — REGNUM Сына владельца сети клиник «Гемотест» Рудема Газиева похитили неизвестные, они потребовали за него один миллион долларов. Об этом сообщил корреспонденту ИА REGNUM знакомый с обстоятельствами происшествия источник.

Преступник Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его информации, несколько дней назад сын Рудема Газиева 21-летний студент РУДН Аким вернулся из Санкт-Петербурга в Москву, где отдыхал во время майских праздников.

Собеседник уточнил, что 11 мая владельцу сети клиник «Гемотест» позвонил неизвестный и заявил, что его сын был похищен. Через несколько часов злоумышленник потребовал за молодого человека выкуп в размере один миллион долларов, который нужно был найти отцу в течении 24 часов.

Отмечается, что 9 мая Аким написал своему отцу, что с ним всё в порядке, что он вернулся из Петербурга, а 10 мая парня видели на занятиях в вузе.

Сотрудники полиции ведут поиски молодого человека и его похитителей.

Как передавало ИА REGNUM, полицейские обнаружили пропавшую жену экс-командующего ВДВ России генерал-полковника Александра Колмакова в Московской области. 62-летняя Тамара Колмакова перестала выходить на связь 10 мая после того, как ушла на работу.

Вечером того же дня её супругу, генерал-полковнику Александру Колмакову позвонил неизвестный. Он заявил, что женщина была похищена, и потребовал 1 млн рублей.

По данным издания, ещё 10 апреля с женщиной связались аферисты, после чего под разными предлогами выманили у неё около 13 млн рублей. Сотрудники полиции нашли Колмакову в квартире, арендованной посуточно. По информации источника издания, она находилась в «изменённом состоянии», но никаких физических травм не получила. Стражи порядка ведут поиски злоумышленников.

18 апреля помощнику сенатора от Оренбургской области Елене Силкиной неизвестный по телефону заявил о похищении её матери — 76-летней Татьяны Григорьевны Адабаш. За её возвращение потребовали заплатить два миллиона рублей. Позже женщина была обнаружена в Твери.