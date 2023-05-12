Москва, 12 мая, 2023, 17:15 — ИА Регнум. Информация издания Euractiv, будто бы основанная на внутренних данных ЕС о том, что с 24 февраля 2022 года потери Вооруженных сил Украины составили 13 тыс. человек убитыми и 35 тыс. ранеными, — это совершенный фейк. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 мая заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Mil.ru Игорь Коротченко

«Это совершенный фейк! Мы можем ориентироваться на потери от 250 тыс. до 300 тыс. убитыми. В частности, кандидат в президенты США (один из клана Кеннеди) в одном из последних заявлений сказал, что потери Украины приближаются к 300 тысячам убитыми», — возмутился он.

По его словам, следует вспомнить и оценки главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая говорила о куда больших потерях ВСУ — в сотни тысяч.

«Очевидно, безвозвратные потери ВСУ вот в этой вилке — 220–300 тыс. человек», — сказал Коротченко.

Он также подчеркнул, что статистика, опубликованная Euractiv, — это настолько неправдоподобный фейк, что он дискредитирует те западные СМИ, которые его растиражировали.

Ещё 30 ноября 2022 года глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в видеообращении, что с начала специальной военной операции потери киевского режима составили более 100 тысяч человек. Позже, однако, Еврокомиссия вырезала эти слова из обращения, обосновав это тем, что озвученные данные были основаны на «внешних источниках» и транслированы лишь для того, чтобы «привлечь внимание» к действиям России. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, только в апреле 2023 года в зоне проведения СВО ВСУ, несмотря на беспрецедентную военную помощь со стороны западных стран, потеряли более 15 тысяч человек. Американские военные эксперты полагают, что армия Украины, которая в начале СВО насчитывала около 260 тыс. человек, потеряла почти 80% своего состава и едва ли сможет восполнить такое истощение живой силы.