Москва, , 17:20 — REGNUM На уходящей неделе telegram-каналы России писали про конный марафон от Волги до Алтая, мусорные свалки на крышах, лесной пожар из-за клеща и многое другое. Самое интересное — в нашей подборке.

Метла Наталья Диева © ИА REGNUM

Центральный федеральный округ

В Москве на станции метро «Павелецкая» не вполне трезвый мужчина решил сделать фотографию на путях. Он слез с платформы вниз, что зафиксировали камеры видеонаблюдения. Мужчину задержали, теперь он должен выплатить штраф, и кроме того ему назначено два дня ареста. «Зато у него теперь есть целое видео», — иронизирует «Москва на максималках».

В подмосковном Пушкино мужчина угнал на заправке машину Škoda Octavia. В ней он неожиданно нашел два миллиона рублей. Целый месяц угонщик праздновал удачу, а потом вдруг пришел в полицию сдаваться. Заведено дело. «Наличие совести не освобождает от уголовной ответственности», — пишут «Новости Замкадья».

Не менее курьезная история случилась в Липецке. Уже не в первый раз здесь воруют деревья. На днях стащили пакет с двумя саженцами туи, который владельцы на пару минут оставили у подъезда. «Далеко не первый раз видим такие новости. Ну серьезно, что за тяга у липчан?», — удивляется «Липтаун».

Если эвакуатор едет быстро, то штраф может прийти машине, которую он везет. Такой удивительный факт произошел в Белгороде, причем штраф оказался для владельца первым за четырнадцать лет, и очень запоминающимся. «Белгород №1» уточняет, что его уже аннулировали, а от ГИБДД последовали извинения.

В Смоленске прошли таможенные состязания кинологов в разных дисциплинах, в том числе по… многоборью. Там участники-собаки искали деньги и наркотики в багаже, помещении, транспорте. Выиграла овчарка с Курской таможни, сообщает «Курский пост». Она лучше всех искала деньги.

Северо-Западный федеральный округ

В Санкт-Петербурге, как пишут СМИ, «в парадной на проспекте Стачек дрались и стреляли». «Записки декабриста» радуются за свой город: «Вот это наше петербургское «в парадной» как-то облагораживает любое действо. Например, подъездная драка с использованием травмата сразу же представляется какой-то дворянской дуэлью»…

В Вологодской области нанесли дорожную разметку на грунтовку. «Полярные разности» выяснили, что это была просто проверка оборудования. Его тестируют на гравийных дорогах перед нанесением краски на асфальтобетонные.

Приволжский федеральный округ

В Пензе стало так много ям и провалов на дорогах, что местный канал «Сурский край» предлагает считать их визитной карточкой города. Город местами выглядит как после бомбежки. Даже в самом центре Пензы, недалеко от здания правительства, дорожные провалы никак не могут заделать.

Properm.ru узнал, что Пермское управление гражданской защиты планирует закупить наградные шампуры. Их будут дарить, хотя неизвестно, кому и за что. Всего будет семьдесят подарочных шампуров.

Из Татарстана на Алтай пройдет конный пробег через десять регионов страны. Он займет более месяца. «3100 км в пути — это вам не шутки, особенно верхом на лошадях», — считает «Итиль».

Южный федеральный округ

Загадочная история произошла в магазине в Севастополе. Мужчина лет пятидесяти разглядывал стеллаж с очками, а когда к нему подошла девушка-консультант, он достал из сумки пистолет, перезарядил, задумчиво подержал в руке и спрятал обратно. А потом, ничего не купив, ушел, рассказывает «Mash на волне».

«Интересно, как волгоградцы придумали устроить свалку на крыше многоэтажки?» — интересуется «Сталингумрак». Дело в том, что на нескольких домах появились целые залежи мусора. Видимо, жильцы или управляющая компания думали, что на крышах свалки будут не так заметны, как на земле.

Северо-Кавказский федеральный округ

В Ставрополе появился первый робот-бариста, он работает в кофейном ларьке в одном из скверов. Работает круглосуточно. «Ставропольская телега» пишет, что жителям города предложили выбрать имя механическому баристе.

Уральский федеральный округ

В Екатеринбурге установили новый небольшой арт-объект, который поставил своеобразный рекорд: 50 зеркал в керамических рамах, развешанных на городской арке, растащили за несколько часов. Что это: любовь к прекрасному или варварство? «Ни одного зеркала на здании не осталось», — лаконично констатирует It’s My City.

Сибирский федеральный округ

Кемеровские дети ухитрились сломать крепление у истребителя, стоящего в Парке Победы. Они случайно раскачали корпус, и самолет прилег на землю. Теперь истребитель закрепят заново, а охрану рядом с ним усилят, сообщает Mash Siberia.

В Томске из-за популярности электросамокатов появился новый вид мошенничества. Злоумышленники наклеивают на самокаты фальшивые QR-коды, чтобы украсть данные банковской карты. «Томский очкарик» пишет, что пользователям советуют сканировать код самоката через приложение, а не через обычную камеру смартфона.

В Омске во время семейной ссоры женщина получила травму «метлой без черенка». «Раньше такие формулировки сразу попадали в рубрику журнала «Крокодил» «Нарочно не придумаешь», — считает «Сибирский панк».

Дальневосточный федеральный округ

Рядом с Байкалом туристы устроили большой лесной пожар, решив сжечь клеща. Огонь перекинулся на траву, пришлось вызывать бригады пожарных. «Пожар из-за клеща — это что-то новенькое. Сжигателям клеща теперь грозит уголовная ответственность. Лучше бы просто репеллентом побрызгались», — пишет «Байкал без фильтров».

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 19 мая.