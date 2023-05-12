Медведев: на притеснение российского бизнеса РФ ответит по принципу «око за око»

Санкт-Петербург, , 16:51 — REGNUM Если российских граждан, в том числе бизнесменов, притесняют за рубежом, то иностранным резидентам и предпринимателям не стоит ждать другого к себе отношения в России, заявил 12 мая в своём выступлении на пленарном заседании Международного Петербургского юридического форума зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев Иван Шилов © ИА REGNUM

«Пока не заработает обновленная система международных договоров, нам пригодится хорошо известный еще с библейских времен принцип взаимности, известный как «око за око». Если российский бизнес и граждан притесняют, дискриминируют в той или иной стране, ее резидентам нечего ждать другого отношения к себе в России», — сказал зампред Совбеза.

Как сообщалось ранее, в своём выступлении Медведев также заявил, что Запад развязал против России полномасштабную гибридную войну и ведёт дело «к третьей мировой» и к глобальной катастрофе. Референдумы, проведённые в новых регионах России, были лишь поводом для санкций, отметил Медведев.

Международное право по вине Запада в настоящее время фактически не работает, отметил зампред Совбеза. США и их партнёры попытались узурпировать власть в мире и тем самым совершили ошибку, считает Медведев. Когда не работает международное право — «работает ствольная и реактивная артиллерия и летят гиперзвуковые ракеты», добавил он.

В апреле 2023 года помощник президента России Максим Орешкин заявил, что даже если страны Запада в какой-то момент захотят вернуться к экономическому сотрудничеству с Россией, в Москве на такое гипотетическое сотрудничество будут смотреть «с большим вопросом», поскольку цена обещаний западных властей уже известна. Западные экономики страдают от политически мотивированных решений своих властей об отказе от сотрудничества с Россией, а для России теперь интереснее наращивать взаимодействие с такими рынками, как китайский, индийский и турецкий, добавил Орешкин.