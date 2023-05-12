Санкт-Петербург, 12 мая, 2023, 16:51 — ИА Регнум. Если российских граждан, в том числе бизнесменов, притесняют за рубежом, то иностранным резидентам и предпринимателям не стоит ждать другого к себе отношения в России, заявил 12 мая в своём выступлении на пленарном заседании Международного Петербургского юридического форума зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Пока не заработает обновленная система международных договоров, нам пригодится хорошо известный еще с библейских времен принцип взаимности, известный как «око за око». Если российский бизнес и граждан притесняют, дискриминируют в той или иной стране, ее резидентам нечего ждать другого отношения к себе в России», — сказал зампред Совбеза.

Как сообщалось ранее, в своём выступлении Медведев также заявил, что Запад развязал против России полномасштабную гибридную войну и ведёт дело «к третьей мировой» и к глобальной катастрофе. Референдумы, проведённые в новых регионах России, были лишь поводом для санкций, отметил Медведев.

Международное право по вине Запада в настоящее время фактически не работает, отметил зампред Совбеза. США и их партнёры попытались узурпировать власть в мире и тем самым совершили ошибку, считает Медведев. Когда не работает международное право — «работает ствольная и реактивная артиллерия и летят гиперзвуковые ракеты», добавил он.

В апреле 2023 года помощник президента России Максим Орешкин заявил, что даже если страны Запада в какой-то момент захотят вернуться к экономическому сотрудничеству с Россией, в Москве на такое гипотетическое сотрудничество будут смотреть «с большим вопросом», поскольку цена обещаний западных властей уже известна. Западные экономики страдают от политически мотивированных решений своих властей об отказе от сотрудничества с Россией, а для России теперь интереснее наращивать взаимодействие с такими рынками, как китайский, индийский и турецкий, добавил Орешкин.