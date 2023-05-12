* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Санкт-Петербург, , 16:53 — REGNUM Компании Telegram и Facebook (принадлежит компании Meta, которую признали экстремистской, запрещена на территории РФ) погасили судебные штрафы по исполнительным производствам в России. Об этом заявил глава Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов, отвечая на вопрос журналистов «Интерфакс» в кулуарах Петербургского международного юридического форума.

Telegram Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«По исполнительным производствам погасили судебные штрафы Telegram и Facebook», — приводит агентство его слова.

Он также отметил, что компания Google стала самым большим должником из интернет-ресурсов, оштрафованных судами в России за нарушение законодательства, но значительная часть средств приставами взыскана.

«Google — самый большой должник, который должен порядка 30 млрд рублей, но значительную часть этих средств мы взыскали», — сообщил Аристов.

Он добавил, что воздействие приставов на эту компанию сейчас ограничено, поскольку Google находится в стадии банкротства.

«Но без ответа они не остались и всё, что у них было в РФ, а было не мало — мы все забрали и отдали государству», — пояснил директор Федеральной службы судебных приставов — главный судебный пристав Российской Федерации.

Как передавало ИА REGNUM, в ноябре 2022 года появилась информация о том, что Федеральная служба судебных приставов России начала принудительное взыскивание с компании Telegram штрафов на общую сумму в 5 млн рублей за отказ удалить запрещенную информацию по решению суда.

Решения о взысканиях вынес 422-го Мировой судебный участок Таганского района Москвы, сроки добровольного погашения по ним истекли 24 октября и 7 ноября 2021 года. Мессенджер Telegram был признан виновным по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ («Отказ удалить владельцем сайта информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством Российской Федерации»). Всего в отношении мессенджера Telegram вынесены постановления о взысканиях на 35 млн рублей.