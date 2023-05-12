Россия и Сирия призвали США к выводу воинского контингента с сирийской территории

Москва, , 16:50 — REGNUM Вывод американских войск с оккупированных сирийских территорий обеспечит возвращение населения региона к мирной жизни, говорится в совместном заявлении руководителей межведомственных координационных штабов РФ и Сирии Станислава Гаджимагомедова и Хусейна Махлюфа.

Мечеть Омейядов в Старом городе Дамаска © EPA/YOUSSEF BADAWI/ТАСС

«Лишь вывод американского воинского контингента и переход лагерей беженцев под контроль сирийского правительства могут обеспечить соблюдение прав человека и полноценное возвращение населения оккупированных ими в данный момент территорий к мирной жизни», — отмечается в заявлении, которое передаёт ТАСС.

В заявлении также сказано, что усилия сирийского руководства по возвращению населения к мирной жизни встречают мощное противодействие со стороны США и их союзников, которые продолжают оккупировать часть территории Сирии, воровать нефть и пшеницу и поддерживать террористические организации.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече глав МИД России, Турции, Сирии и Ирана сообщил, что США приступили к созданию «Армии свободной Сирии» с участием боевиков «Исламского государства (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чтобы дестабилизировать обстановку в стране.

Лавров добавил, что данную проблему недавно обсуждали «наши военные коллеги», они договорились «о схеме совместных действий на этом направлении».

ИА REGNUM сообщало ранее, что главы МИД Лиги арабских государств (ЛАГ) решили восстановить членство Сирии в организации. Представитель МИД Ирака Ахмед Ас-Саххаф заявлял, что проект этого решения обнародуют позже. Сирия считается членом ЛАГ с 7 мая.

Сирию лишили членства в Лиге арабских государств в 2011 году. Поводом для такого решения стали антиправительственные выступления в стране, впоследствии спровоцировавшие полномасштабную войну.