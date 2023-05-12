Главком ВСУ Залужный появился на публике впервые после сообщений о его гибели

Киев, , 16:31 — REGNUM Главнокомандующий Вооружённых сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный впервые за последние несколько недель сделал публичное заявление.

Залужный Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В интервью украинскому журналисту Дмитрию Комарову военнослужащий заявил о намерении искоренять «отголоски» советской армии в рядах ВСУ.

«Если я где-то найду представителя советской армии на какой либо должности — я долго разбираться не буду», — заявил он.

Когда именно главком украинской армии дал это интервью, и почему он заговорил о советском прошлом в рядах ВСУ, не сообщается. Существует предположение, что запись датируется прошлым месяцем и она не может служить подтверждением, что с Залужным всё в порядке.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр опровергла появившуюся 10 мая в СМИ информацию о гибели главкома ВСУ. По её словам, сообщения о гибели Залужного распространяются «для поднятия боевого духа армии РФ и для деморализации украинских войск».

Информация о гибели Залужного появилась в СМИ после того, как он отказался от встречи с начальниками генштабов НАТО. Об этом 10 мая сообщил Роб Бауэр. По его словам, главнокомандующий ВСУ отказался от участия в заседании даже в формате видеоконференции из-за напряжённой оперативной ситуации на Украине.

По данным Telegram-канала «Рыбарь», один из командующих ВСУ мог находиться в штабе недалеко от Павлограда, по которому 7 и 8 мая российские войска нанесли удар.

Советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин выразил мнение, что местонахождение главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Валерия Залужного и командующего сухопутными войсками Александра Сырского может быть неизвестно даже руководству киевского режима.