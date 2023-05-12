Минфин: в РФ прорабатывают приостановку налоговых соглашений с недружественными странами

Москва, , 16:30 — REGNUM Статс-секретарь — заместитель министра финансов Алексей Сазанов заявил, что инициатива о приостановке соглашения об избежании двойного налогообложения со всеми недружественными странами ещё прорабатывается. Об этом 12 мая сообщает ТАСС.

Экономика России Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сейчас прорабатывается инициатива о приостановке соглашений об избежании двойного налогообложения со всеми странами, которые осуществляют против России недружественные действия», — заявил Сазанов на полях XI Петербургского международного юридического форума.

Как передавало ИА REGNUM, Минфин и МИД выступили с предложением к президенту Россию Владимиру Путину издать указ о приостановлении действия соглашений об избежании двойного налогообложения со всеми государствами, которые ввели в отношении России односторонние экономические ограничительные меры. В Министерстве финансов напомнили, что с 2022 года западные страны вводят односторонние санкции в отношении России. В феврале 2023 года Евросоюз включил Россию в список несотрудничающих юрисдикций в налоговой сфере.

Авторы инициативы отметили, что введение ограничений в одностороннем порядке нарушает нормы международного права. Отмечается, что действие налоговых соглашений с недружественными государствами предлагается приостановить до тех пор, пока не будут восстановлены нарушенные права Российской Федерации.

Если будет издан соответствующий указ, то будет приостановлено применение пониженных ставок в отношении доходов, на которые распространяется действие соглашений об избежании двойного налогообложения.