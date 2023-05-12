Москва, , 16:21 — REGNUM В результате взрыва самодельного взрывного устройства в Мелитополе пострадал исполняющий обязанности заместителя министра строительства и ЖКХ по Запорожской области, сообщили в СКР.

Скорая помощь Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что чиновник получил минно-взрывные травмы, он был госпитализирован.

По данным следствия, взрывное устройство было приведено в действие, когда и. о. заместителя министра выходил из подъезда.

По данному факту возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство общеопасным способом.

Как сообщало ИА REGNUM, рано утром 12 мая в Мелитополе на улице Шмидта, 24 прогремел взрыв. По предварительным данным, в мусорном баке сработало самодельное взрывное устройство.