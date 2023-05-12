Euractiv: Евросоюз оценил потери ВСУ с начала спецоперации в 13 тыс. убитых

Брюссель, , 16:20 — REGNUM Разведка Евросоюза оценивает количество убитых с начала специальной военной операции военнослужащих ВСУ в 13 тысяч человек, раненых — в 35 тысяч, сообщает 12 мая Euractiv со ссылкой на внутренние документы властей ЕС.

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Отмечается, что оценка разведки основана на официальной информации, поступающей с Украины, на сообщениях СМИ, а также на разведданных.

В документе также сказано, что разведка США оценивает число погибших военнослужащих ВСУ в 17,5 тысячи человек, а общее число потерь (включая раненых и пропавших без вести) — в диапазоне от 124 до 131 тысячи человек.

Представители разведки ЕС особо подчеркнули, что, поскольку военный конфликт ещё не закончился, точно оценивать число потерь какой-либо из сторон крайне затруднительно, отмечает издание.

В ноябре 2022 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что потери ВСУ составляют 100 тысяч человек убитыми. Позже пресс-служба ЕС отредактировала записи её заявления, в том числе вырезав кусок видео, и пояснила, что фон дер Ляйен имела в виду общее число потерь ВСУ, включая раненых.

В апреле 2023 года министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что многие СМИ завышают оценки потерь ВСУ. Число убитых — меньше, чем число жертв землетрясения, случившегося в феврале 2023 года в Турции (то есть меньше, чем 50 тысяч человек), заявил он.

В свою очередь Олег Соскин, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы, в апреле 2023 года заявил, что если военный конфликт на территории Украины продлится ещё несколько месяцев, то потери ВСУ будут сопоставимы с населением Житомира или Чернигова, то есть достигнут 260–280 тысяч человек.