Москва, 12 мая, 2023, 17:08 — ИА Регнум.

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Кадр из фильма «НЕзабытые»

Альманах «НЕзабытые» состоит из восьми новелл. Съемки фильма проходили в 12 регионах России, связав истории незабытых героев войны. Проект «НЕзабытые» поддержали государственные архивы, администрации и министерства городов, поисковые отряды, муниципальные библиотеки, театры, СМИ, студенты, батальоны народного ополчения, а во Владивостоке — Тихоокеанский флот и Морской государственный университет.

Режиссер фильма — Елена Леви. В нём снялись актёр театра и кино Александр Мартынов, актриса Анна Хилькевич, певица Кая, блогер и певец Женя Ершов.

«История Великой Отечественной войны для нашей страны — священна, это связь поколений, гордость, мужество и патриотизм. Мы уверены, что очень важно напоминать молодежи о подвигах наших дедов и прадедов, показывать историю войны через реальные истории. В «НЕзабытых» молодежь сможет увидеть знакомые лица — любимых блогеров, которые говорят на серьезные темы, но простым, понятным, настоящим языком. Мы гордимся командой, которая своими силами смогла реализовать настолько социально значимый проект», — рассказал генеральный продюсер фильма, заместитель генерального директора ООО «ГПМ Развлекательное телевидение» Борис Ханчалян.

Истории в фильме основаны на реальных событиях, рассказаны родственниками или очевидцами. Маленький мальчик, сбежавший из дома, чтобы уйти на фронт. Женщина, занявшая место мужа-егеря в бурятской деревне. Первая женщина — капитан дальнего плавания. Ветеран, назвавший сына в честь не вернувшегося с войны лучшего друга.

«Уникальность фильма в том, что он создан блогерами продюсерского центра Insight People из разных регионов, такого еще не было — Москва, Ленинградская область, Вологда, Омск, Старый Оскол, Магас, Пенза, Волгоград, Белгород, Улан-Удэ, Владивосток и Томск. Наши резиденты поддержали идею рассказать о силе и стойкости тех, кто прошел через ужас войны. Собрать мозаику судеб и показать одну из самых страшных страниц в мировой истории, сложив при этом цельную художественную картину — настоящий творческий вызов. Резиденты Insight People с этой миссией справились и выполнили поставленную задачу», — рассказала режиссер фильма Елена Леви.

Всероссийский проект «НЕзабытые» — это 25 съемочных смен, 300 часов, проведенных на площадке, более 500 специалистов, 40 часов отснятого материала. В подготовке фильма участвовали сотни экспертов: историков, поисковиков, реконструкторов, писателей, костюмеров, композиторов и музыкантов. Были изучены тысячи официальных писем и документов.

Премьера фильма «НЕзабытые» состоялась на национальном видеохостинге 8 мая. Сейчас фильм также доступен к просмотру RUTUBE

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