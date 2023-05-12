Москва, 12 мая, 2023, 16:31 — ИА Регнум. У Китая нет острой необходимости добиваться быстрого прекращения украинского кризиса, хотя если его дипломаты сумеют положить конец этому конфликту, то это обернётся очень резким усилением международного авторитета КНР. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 мая заявил Василий Кашин, политолог, директор Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ, член Российского совета по международным делам.

Посольство КНР в России Ли Хуэй

Так он прокомментировал предстоящий визит спецпредставителя КНР по делам Евразии Ли Хуэя на Украину, в Польшу, Францию, Германию и Россию для обсуждения урегулирования украинского кризиса.

По словам Кашина, Китай сейчас будет вести диалог и с российской, и с украинской стороной, хотя в Пекине прекрасно понимают, что Киев не может считаться самостоятельным игроком. Однако вполне возможно, что на каких-то более поздних этапах конфликта, в случае если позиция США по его завершению изменится, китайский канал может быть задействован для организации переговоров.

Если же позиция США останется прежней, и они продолжат подталкивать Украину к продолжению конфликта, то, как полагает Кашин, будут обсуждаются различные аспекты, связанные с китайским мирным планом. Например, касающиеся гуманитарных вопросов, ядерной безопасности и так далее.

«Перспектив для скорого начала мирного диалога и прекращения огня не просматривается. Ясно, что мы находимся на ранней стадии диалога. Сейчас обе стороны пытаются улучшить свои позиции военным путём», — подчеркнул Кашин.

При этом он рассмотрел версию, согласно которой стремление Китая добиться мира на Украине продиктовано его стремлением развязать себе руки накануне обострения ситуации с Тайванем.

«Это аргумент в пользу США, — сказал Кашин. — Именно США сталкиваются с перспективой того, что придётся иметь дело сразу с двумя кризисами: один в Европе, а второй в Восточной Азии. Они уже испытывают дефицит производственных мощностей, не хватает вооружения, не хватает возможностей для обеспечения ритмичных поставок и на Тайвань, и на Украину».

По словам эксперта, для Китая негативные последствия конфликта на Украине сводятся только к одному фактору — к усилению американского влияния на Европейский союз. Во всём остальном Китай от этого конфликта ничего не теряет, а в чём-то даже и выигрывает. Он усиливает свои позиции в Азии. Он может говорить о подрыве авторитета США, которые не смогли предотвратить конфликт. Он резко усиливает свои позиции в экономике России, в то время как очень значительные ресурсы США сгорают на Украине.

«У Китая нет острой потребности добиваться быстрого прекращения украинского кризиса. Однако Пекин будет вести дипломатическую работу по урегулированию украинского кризиса, так как в случае её успеха мы будем иметь дело с очень резким ростом международного авторитета КНР», — подытожил Кашин.

В самом Китае турне Ли Хуэя преподносят как ещё одно проявление приверженности Пекина содействию мира и переговорам. Как подчеркнул официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, их страна твердо стоит на стороне мира и поэтому готова играть конструктивную роль в достижении международного консенсуса, за которым последует прекращение огня, а стало быть, не случится дальнейшей эскалации. В то же время, как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в графике российского лидера пока не запланирована встреча с китайским спецпредставителем, и этот вопрос будет прорабатываться по линии дипломатических ведомств. В Вашингтоне в начало мирных переговоров пока не очень верят. Как заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, Россия пока не готова к такому развитию событий. А в Киеве буквально сразу же после телефонных переговоров президента Украины и председателя КНР Пекин призвали дистанцироваться от Москвы.