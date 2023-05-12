Медведев назвал МУС маловразумительной структурой «правовых импотентов»

Москва, , 16:15 — REGNUM Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев, выступая 12 мая на Петербургском международном юридическом форуме, назвал Международный уголовный суд (МУС) маловразумительной, никому ненужной и бессильной структурой, а также «правовыми импотентами».

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев © Екатерина Штукина/РИА Новости

Медведев обратил внимание на проблемы в международном праве. В качестве примера он привёл МУС, передаёт ТАСС.

«Взять тот самый маловразумительный Международный уголовный суд, который ни мы, ни американцы не считаем сколь либо легитимным для своих стран и граждан», — сказал Медведев, охарактеризовав его как «никому не нужную, бессильную структуру», созданную на базе Римского статута, в котором не участвуют крупнейшие страны.

По его мнению, «если эти страны его не признали, значит этот орган изначально превратился в маргинальный, то есть заведомо для них бесполезный».

«Этакое сборище правовых импотентов», — добавил Медведев.

Кроме того, он считает, что МУС по сути получил взятку от американских властей для ведения антироссийских дел.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта на сайте МУС появилась информация о выдаче ордеров на арест Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой, которых обвинили в «совершении военных преступлений на Украине». Якобы «есть основания» считать российского президента лично ответственным за «незаконное перемещение населения» Украины. При этом речь идёт о детях Донбасса, которых Россия спасала от неонацистов.

В России в отношении судей МУС возбуждено уголовное дело. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в свою очередь заявлял, что постановление МУС об «аресте» российского лидера — лишь способ давления на Россию, а сам этот орган — марионетка в руках Запада. А председатель СКР Александр Бастрыкин сообщил, что Следственный комитет России скоро объявит в розыск судей Международного уголовного суда (МУС).