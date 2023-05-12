Москва, 12 мая, 2023, 16:10 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев назвал «вопросом будущего» отделение Техаса от Соединённых Штатов Америки и Шотландии от Соединённого королевства.

Сергей Корсун ИА REGNUM Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и первый министр Шотландии Хумза Юсеф

«Двойные стандарты в этом вопросе цветут махровым цветом», — сказал он в ходе своего выступления на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).

С точки зрения Запада, как отметил замглавы Совбеза, право народов на самоопределение, провозглашение независимости и присоединение к государству существует, но только в отдельных случаях, которые выгодны западному миру.

Медведев пояснил, что речь идёт о вхождении Калифорнии и Техаса в состав Соединённых Штатов.

«Кстати, посмотрим ещё, что там будет на тему отделения Техаса от США или [на тему] Шотландии и Великобритании», — отметил он, уточнив, что это «вопрос будущего».

Ранее Дмитрий Медведев назвал Международный уголовный суд (МУС) маловразумительной, никому ненужной и бессильной структурой, а также «правовыми импотентами». На форуме он обратил внимание на проблемы в международном праве. В качестве примера зампред привёл МУС.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре зампред Совета безопасности России опубликовал прогноз на 2023 год, содержащий в себе десять пунктов. Согласно «футуристическим предсказаниям» Медведева, в 2023 году возможна гражданская война в США, результатом которой станет выделение Калифорнии и Техаса в самостоятельные государства. В последующем, как он считает, будет создано союзное государство Техаса и Мексики.