Анкара, 12 мая, 2023, 16:07 — ИА Регнум. Лидеру турецкой оппозиции Кемалю Кылычдароглу должно быть стыдно за утверждения о вмешательстве России в президентские выборы в Турции. Об этом 12 мая заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на митинге в Стамбуле.

TOLGA BOZOGLU/ЕРА/ТАСС Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Ранее Кылычдароглу обвинил Россию в заговорах и фейках в ходе предвыборной кампании в Турции.

«Господин Кемаль теперь привязался к России, что она якобы направляет выборы в Турции. Пусть тебе будет стыдно. Что ответишь ты, если я скажу, что в выборы вмешиваются США, Британия, ФРГ, Франция?» — сказал Эрдоган.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Кремле отвергли заявления о вмешательстве в выборы в Турции. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия не вмешивается в электоральные процессы других государств.

Он посоветовал Кылычдароглу вспомнить историю с американцами, которые на протяжении долгого времени обвиняли Москву во вмешательстве в выборы, но в итоге им пришлось признать, что Россия тут ни при чём.