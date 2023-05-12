Медведев: противники России ведут дело к третьей мировой войне
Санкт-Петербург, 12 мая 2023, 16:07 — REGNUM Полномасштабная гибридная война развязана против России, противники Москвы ведут дело к третьей мировой войне и глобальной катастрофе, заявил 12 мая зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев 12 мая на XI Петербургском международном юридическом форуме.
По его словам, страны коллективного Запада усиленно накачивают киевский режим летальным оружием всех видов, поощряют террор в приграничных регионах России, совершают диверсии и политические убийства.
«Фактически ведут дело к третьей мировой войне, к глобальной катастрофе, в которой, как известно, победителей по определению быть не может», — сказал Медведев.
Россия, подчеркнул он, проводит специальную военную операцию ради защиты своего суверенитета, территориальной целостности и безопасности миллионов граждан.
Он также призвал вспомнить, сколько оружия из стран НАТО стянуто к российским границам, и задать вопрос, кто именно приближает мир к апокалипсису.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в этот день Медведев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский, пожелавший руководству России погибнуть от чужих рук, вполне может принять смерть из своих собственных. В 1945 году это произошло с лидером нацистов Адольфом Гитлером, напомнил он.