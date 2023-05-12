Медведев: мир подошел к третьей мировой войне, но победителей в ней быть не может

Санкт-Петербург, , 16:07 — REGNUM Полномасштабная гибридная война развязана против России, противники Москвы ведут дело к третьей мировой войне и глобальной катастрофе, заявил 12 мая зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев 12 мая на XI Петербургском международном юридическом форуме.

Дмитрий Медведев © Юлия Зырянова/POOL/ТАСС

По его словам, страны коллективного Запада усиленно накачивают киевский режим летальным оружием всех видов, поощряют террор в приграничных регионах России, совершают диверсии и политические убийства.

«Фактически ведут дело к третьей мировой войне, к глобальной катастрофе, в которой, как известно, победителей по определению быть не может», — сказал Медведев.

Россия, подчеркнул он, проводит специальную военную операцию ради защиты своего суверенитета, территориальной целостности и безопасности миллионов граждан.

Он также призвал вспомнить, сколько оружия из стран НАТО стянуто к российским границам, и задать вопрос, кто именно приближает мир к апокалипсису.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в этот день Медведев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский, пожелавший руководству России погибнуть от чужих рук, вполне может принять смерть из своих собственных. В 1945 году это произошло с лидером нацистов Адольфом Гитлером, напомнил он.