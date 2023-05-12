Медведев заявил о необходимости вернуть мировой порядок к принципам равенства

Санкт-Петербург, , 16:04 — REGNUM Задача России — вернуть миропорядок к принципам равенства и недопущения господства одних стран над другими, заявил 12 мая заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев © Екатерина Штукина/РИА Новости

«Наша задача сегодня — вернуть международные отношения к их первозданному смыслу, к началам равенства и сотрудничества, а не диктата и доминирования», — заявил Медведев на Петербургском международном юридическом форуме.

Важной задачей, добавил политик, является, прежде всего, заставить уважать «дух и букву» закона, включая дух и букву устава ООН и «вытекающие из него основополагающие принципы международного права».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Медведев отметил, что у Запада короткая память и напомнил, что более миллиона советских солдат погибли, освобождая в том числе европейские государства от нацизма. Медведев выразил уверенность в том, что Россия в наши дни сокрушит неонацистов и идеологию Бандеры.