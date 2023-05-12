Зеленский заявил, что заслушал «важные» доклады Залужного и Резникова

Киев, , 16:28 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклады главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, министра обороны Алексея Резникова и других военачальников. Об этом лидер киевского режима сообщил 12 мая в своём Telegram-канале.

Владимир Зеленский Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Военачальники представили доклады на очередной ставке верховного главнокомандующего. Украинский лидер отметил, что с докладом выступили командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский, чьи подразделения находятся в Артёмовске (до 1924 года — Бахмут), и командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» бригадный генерал ВСУ Александр Тарнавский.

На заседании шла речь о потребностях войск.

Политик отметил, что доклады главкома Залужного и министра Резникова были «важны».

Как сообщало ИА REGNUM, 10 мая глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил об отказе Залужного в любом формате участвовать в заседании комитета из-за напряжённой оперативной ситуации. После этого в СМИ появились предположения о ликвидации главкома ВСУ в зоне российской спецоперации, но замминистра обороны Украины Анна Маляр опровергла эту версию и сообщила, что «все живы».

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин предположил, что неучастие Залужного в заседании НАТО говорит о разногласиях между ним и Зеленским. По его словам, у этого беспрецедентного события будут серьёзные последствия.