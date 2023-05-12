ВЦИОМ: почти 81% граждан России доверяют президенту Владимиру Путину

Москва, , 15:58 — REGNUM Большинство граждан России доверяют президенту Владимиру Путину. Об этом 12 мая сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Президент России Владимир Путин © Михаил Метцель/ТАСС

Согласно результатам опроса, 80,9% жителей России положительно ответили на вопрос о доверии президенту. Одобрение деятельности главы государства высказали 77,1% опрошенных.

Также отмечается, что уровни положительной оценки работы премьер-министра Михаила Мишустина и правительства РФ составили 56,0% и 53,5% соответственно.

Кроме того, деятельность партии «Единая Россия» поддерживают 39,4% респондентов.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая фонд «Общественное мнение» опубликовал результаты опроса, согласно которому 80% жителей России доверяют Владимиру Путину. Ещё 77% граждан доверяют решениям президента.