В МИД РФ рассказали о соглашении о сотрудничестве между Россией и Ираном
Москва, 12 мая 2023, 16:00 — REGNUM Текст всеобъемлющего соглашения о сотрудничестве между Россией и Ираном находится на стадии финальных правок, сообщил 12 мая специальный представитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.
Он отметил, что обе стороны настроены подписать соглашение, когда оно будет готово. По словам спецпредставителя российского президента, РФ и Иран уже год обмениваются правками.
«Иранские партнёры прислали свои правки, мы направили свои правки и соображения. Теперь ждём от них на бумаге. После чего мы сведём в единый документ, после этого доложим руководству, и президент примет решение, когда и как оно будет подписано», — сказал Кабулов.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по данным американского журнала Politico, Иран якобы начал «секретные» переговоры с Россией и Китаем по закупке топлива для ракет, использующихся в ходе специальной военной операции.
По версии издания, иранский дипломат Саджад Ахадзаде договорился о закупке в России и в Китае перхлората аммония, использующегося для производства твердотопливных ракет, которые Иран якобы поставляет российской армии. Китай таким образом фактически оказывает России помощь в проведении СВО, но делает это через иранского «посредника», чтобы не обострять отношения с Западом, отметили источники издания.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на это заявил, что в Кремле не комментируют предположения о переговорах Ирана с Россией и Китаем по закупке топлива для ракет. «Я не знаком с такими сообщениями. Ничего не могу сказать», — заявил Песков.
Власти России и Ирана неоднократно опровергали предположения о якобы ведущихся поставках военной техники из Ирана в Россию. Никаких доказательств так и не было представлено, все обвинения безосновательны, заявил в марте 2023 года министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан.