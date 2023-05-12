Москва, 12 мая, 2023, 16:00 — ИА Регнум. Текст всеобъемлющего соглашения о сотрудничестве между Россией и Ираном находится на стадии финальных правок, сообщил 12 мая специальный представитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

Алексей Никольский/РИА Новости Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (справа) и министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян

Он отметил, что обе стороны настроены подписать соглашение, когда оно будет готово. По словам спецпредставителя российского президента, РФ и Иран уже год обмениваются правками.

«Иранские партнёры прислали свои правки, мы направили свои правки и соображения. Теперь ждём от них на бумаге. После чего мы сведём в единый документ, после этого доложим руководству, и президент примет решение, когда и как оно будет подписано», — сказал Кабулов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по данным американского журнала Politico, Иран якобы начал «секретные» переговоры с Россией и Китаем по закупке топлива для ракет, использующихся в ходе специальной военной операции.

По версии издания, иранский дипломат Саджад Ахадзаде договорился о закупке в России и в Китае перхлората аммония, использующегося для производства твердотопливных ракет, которые Иран якобы поставляет российской армии. Китай таким образом фактически оказывает России помощь в проведении СВО, но делает это через иранского «посредника», чтобы не обострять отношения с Западом, отметили источники издания.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на это заявил, что в Кремле не комментируют предположения о переговорах Ирана с Россией и Китаем по закупке топлива для ракет. «Я не знаком с такими сообщениями. Ничего не могу сказать», — заявил Песков.

Власти России и Ирана неоднократно опровергали предположения о якобы ведущихся поставках военной техники из Ирана в Россию. Никаких доказательств так и не было представлено, все обвинения безосновательны, заявил в марте 2023 года министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан.