Педвузам рекомендовали установить меры поддержки студентам из семей участников СВО

Москва, , 15:46 — REGNUM Министерство просвещения России рекомендовало педагогическим высшим учебным заведениям установить меры поддержки для студентов — членов семей участников спецоперации, сообщили 12 мая в пресс-службе министерства.

Студенты Irinazybina

«Информация об оказании помощи таким студентам появится на сайтах педвузов», — говорится в сообщении.

Среди таких мер могут быть ежемесячные или единовременные выплаты, приоритет в предоставлении мест в общежитии и освобождение от платы за проживание, уточнили в ведомстве.

Также министерство рекомендовало педагогическим вузам организовать психологическую помощь для студентов — детей участников СВО.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2023 года президент России Владимир Путин поручил администрации президента совместно с Минобороны, Минтруда, Минздрава, Минкультуры, Минпросвещения, Минобрнауки, высшими должностными лицами субъектов РФ работать вместе с «Комитетом семей воинов Отечества» и Общероссийским народным фронтом для поддержки семей участников специальной военной операции.