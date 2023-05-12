Bloomberg: ФРГ может заказать 123 новых танка Leopard 2, чтобы восполнить недостаток техники

Берлин, , 15:43 — REGNUM Правительство Германии может заказать 123 новых танка Leopard 2, чтобы восполнить недостаток техники, возникший после отправки её на Украину. Об этом 12 мая сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Танк Leopard 2 A7V © Daniel Karmann/dpa/Global Look Press

По информации агентства, кабмин ФРГ готов закупить 18 новых танков Leopard 2 на сумму €525 млн. До конца мая бюджетный комитет бундестага может одобрить эту закупку.

Кроме того, планируется разместить заказ ещё на 105 машин. Общая сумма сделки оценивается в $3,2 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля глава министерства обороны Германии Борис Писториус заявил, что в середине текущего года начнутся поставки Киеву 80 основных боевых танков Leopard 1. Для нужд бундесвера планируется купить новые БМП Puma. При этом известно, что эта техника славится частыми поломками и недолговечной службой.