Глава СНБО Украины Данилов: руководство страны планирует завершить конфликт к зиме

Киев, , 15:43 — REGNUM Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 12 мая в интервью западным СМИ заявил, что в Киеве рассчитывают закончить военный конфликт к зиме 2023–2024 года, и отметил, что контрнаступлений ВСУ может быть «несколько».

Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов © Pavlo_bagmut/Global Look Press

Военные действия ВСУ будут продолжать до тех пор, пока Киев не освободит все территории, которые считает своими, сказал секретарь СНБО.

«Будет ли проведена одна или несколько операций, зависит от многих обстоятельств. Мы не будем ограничивать себя во времени, будем сражаться сколько потребуется», — цитирует Данилова «Страна. ua».

Ранее секретарь СНБО заявил, что власти Украины не намерены ни перед кем «отчитываться» по вопросу о контрнаступлении. Оно начнётся тогда, когда к нему всё будет готово, в том числе когда у ВСУ будет «достаточное количество оружия», будут проведены все необходимые учения, сказал Данилов.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 11 мая заявил, что Вашингтон «ежедневно» работает с более чем 50 странами мира по вопросу обеспечения ВСУ необходимым им вооружением. Если у Украины возникнет нехватка какого-либо оружия, требуемого для начала контрнаступления, этот недостаток постараются восполнить, сказал он.

11 мая в некоторых Telegram-каналах появились сообщения о «прорыве» ВСУ обороны на участках линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации. В Минобороны России опровергли эту информацию. На купянском, запорожском и херсонском направлениях активные действия не ведутся, общая обстановка в районе проведения спецоперации под контролем, отметили в ведомстве. При этом ведомство указало, что на сватовском направлении ВСУ действительно предприняли попытку контрнаступления, однако все 26 атак были отбиты.

При этом эксперт Финансового университета при правительстве РФ, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов рассказал ИА REGNUM, что разговоры различных киевских чиновников о том, что украинская армия пока не готова к контрнаступлению говорит о том, что Киев пытается оправдаться перед западными партнёрами, и выпросить у них что-нибудь. По его мнению, и украинский генштаб, и президент понимают, что в сложившихся условиях они не могут реализовать никакие значимые цели этого так называемого контрнаступления.