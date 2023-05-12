Командующий ЧФ Соколов: корабли нанесли более 180 ударов «Калибрами» за время спецоперации

Москва, , 15:47 — REGNUM Более 180 критически важных объектов Украины поражены ракетами морского базирования «Калибр» с начала специальной военной операции. Об этом командующий Черноморским флотом (ЧФ) вице-адмирал Виктор Соколов сообщил в интервью газете «Красная звезда».

Пуски крылатых ракет «Калибр» © Министерство обороны РФ/РИА Новости

Он уточнил, что основными объектами поражения стали радиолокационные станции систем противовоздушной обороны, пункты временной дислокации украинских войск, склады ракетно-артиллерийского вооружения и горюче-смазочных материалов, железнодорожные станции, нефтебазы и авиабазы.

«Фрегаты, малые ракетные корабли и подводные лодки ЧФ, имеющие на вооружении ракетные комплексы «Калибр», нанесли удары по более чем 180 критически важным объектам противника», — сказал Соколов.

По словам командующего, береговые ракетные комплексы «Бастион» и «Бал» береговых ракетно-артиллерийских войск активно применялись для ударов по командным пунктам, аэродромам, позиционным районам подразделений ПВО и надводным кораблям украинских ВМС. Всего такими ударами поражено 70 объектов противника.

Как сообщало ИА REGNUM, Соколов также заявил, что ВМФ России в настоящее время на постоянной основе противодействует авианосцам США и НАТО в Средиземноморье. При этом моряки взаимодействуют с авиацией ВКС, которая базируется на авиабазе Хмеймим в Сирии.