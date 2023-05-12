Минобороны заявило, что при попытке наступления ВСУ ВС России отразили все атаки

Соледар, ДНР, , 15:34 — REGNUM На соледарском тактическом направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) 11 мая провели наступательные действия на всей линии боевого соприкосновения сторон, сообщил 12 мая во время брифинга официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков, отметив, что общая протяженность линии фронта более 95 км. В оборонном ведомстве также отметили, что в общей сложности украинскими военными было предпринято 26 атак, в которых были задействованы более тысячи военнослужащих, до 40 танков, а также другая военная и специальная техника. Все атаки подразделений ВСУ отражены, прорывов обороны российских войск не допущено, подчеркнул Игорь Конашенков.

Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (12.05.2023 г.) Минобороны РФ

Отдельно было сказано о взятии ВС РФ рубежа с учетом выгодных условий Берховского водохранилища на малоильиновском направлении. Проявленное мужество военнослужащих 4-й и 200-й мотострелковых бригад помогло уничтожить более 540 украинских военнослужащих, 8 танков, а также более 20 единиц другой бронетехники. Общие потери ВСУ в живой силе на донецком направлении составили около 900 военнослужащих убитыми и ранеными. Кроме того, в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой народной республики (ДНР) сбит украинский истребитель Су-27.

Тем временем, в западной части Артёмовска российские штурмовые отряды при поддержке ВДВ продолжали вести бои по овладению городскими кварталами, информирует оборонное ведомство. Также известно, что группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Часов Яр и Богдановка ДНР.

На южнодонецком и запорожском направлениях ВСУ потеряли до 110 человек, на херсонском — до 40, на купянском — более 60, на краснрлиманском — более 75. Помимо этого российские военные поразили хранилище топлива для военной техники ВСУ в районе города Запорожья, уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 в районе населенного пункта Боровая Харьковской области и украинский радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы «Зоопарк-1» у населенного пункта Никополь Днепропетровской области. Также состоялись перехват трёх реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Ураган» и уничтожение 25 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Как сообщало ИА REGNUM, специальная военная операция (СВО) на Украине продолжается 423-й день. На соледаробахмутском оперативном направлении силами Южной группировки войск нанесены два ракетных удара по пункту временной дислокации 28-й механизированной бригады ВСУ и складу боеприпасов, информировало Минобороны 11 мая. На купянском направлении ВС РФ пресекли действия диверсионно-разведывательной группы ВСУ.

Всего за минувшие сутки, 11 мая, в окрестностях Артёмовска авиацией совершено девять самолёто-вылетов, артиллерией выполнены 64 огневые задачи.