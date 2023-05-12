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Минобороны РФ Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (12.05.2023 г.)

Соледар, ДНР, 12 мая, 2023, 15:34 — ИА Регнум. Отдельно было сказано о взятии ВС РФ рубежа с учетом выгодных условий Берховского водохранилища на малоильиновском направлении. Проявленное мужество военнослужащих 4-й и 200-й мотострелковых бригад помогло уничтожить более 540 украинских военнослужащих, 8 танков, а также более 20 единиц другой бронетехники. Общие потери ВСУ в живой силе на донецком направлении составили около 900 военнослужащих убитыми и ранеными. Кроме того, в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой народной республики (ДНР) сбит украинский истребитель Су-27.

Тем временем, в западной части Артёмовска российские штурмовые отряды при поддержке ВДВ продолжали вести бои по овладению городскими кварталами, информирует оборонное ведомство. Также известно, что группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Часов Яр и Богдановка ДНР.

На южнодонецком и запорожском направлениях ВСУ потеряли до 110 человек, на херсонском — до 40, на купянском — более 60, на краснрлиманском — более 75. Помимо этого российские военные поразили хранилище топлива для военной техники ВСУ в районе города Запорожья, уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 в районе населенного пункта Боровая Харьковской области и украинский радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы «Зоопарк-1» у населенного пункта Никополь Днепропетровской области. Также состоялись перехват трёх реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Ураган» и уничтожение 25 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Как сообщало ИА REGNUM, специальная военная операция (СВО) на Украине продолжается 423-й день. На соледаробахмутском оперативном направлении силами Южной группировки войск нанесены два ракетных удара по пункту временной дислокации 28-й механизированной бригады ВСУ и складу боеприпасов, информировало Минобороны 11 мая. На купянском направлении ВС РФ пресекли действия диверсионно-разведывательной группы ВСУ.

Всего за минувшие сутки, 11 мая, в окрестностях Артёмовска авиацией совершено девять самолёто-вылетов, артиллерией выполнены 64 огневые задачи.