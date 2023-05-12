Минобороны РФ сообщило о плановом полёте двух ракетоносцев Ту-95МС над Чукотским морем

Москва, , 15:30 — REGNUM Российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС совершили плановый полёт над нейтральными водами Чукотского моря, сообщила 12 апреля пресс-служба Минобороны РФ.

Стратегический ракетоносец Ту-95мс © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Чукотского моря», — сообщили в ведомстве, отметив, что продолжительность полёта составила более 13 часов, передаёт ТАСС.

В ходе полёта экипажи самолётов дальней авиации осуществили дозаправку топливом в воздухе. А самолеты МиГ-31, Су-30СМ и Су-35С ВКС РФ обеспечили истребительное сопровождение двух Ту-95МС.

«Все полёты самолётов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля экипажи двух стратегических ракетоносцев Ту-95МС в рамках внезапной проверки Тихоокеанского флота совершили воздушное патрулирование над нейтральными водами двух морей ― Берингова и Охотского. Внезапная проверка боевой готовности Тихоокеанского флота началась 14 апреля по решению Верховного главнокомандующего, президента России Владимира Путина. Как сообщила британская газета Daily Mail, российский президент таким образом послал сигнал Западу из-за событий на Украине, «продемонстрировав ужасающую силу».