Москва, , 15:26 — REGNUM Президент России Владимир Путин присвоил звание народного артиста России актёру, режиссёру, гендиректору киностудии «Военфильм» Игорю Угольникову. Соответствующий указ опубликован 12 мая на официальном интернет-портале правовой информации.

Игорь Угольников © © Владимир Астапкович/РИА Новости

Угольников дебютировал в кино в фильме «Гулять так гулять. Стрелять так стрелять…». Также он известен по ролям в таких картинах, как «Ширли-мырли», «В круге первом», «Призрак», «Салют-7».

В качестве режиссёра Угольников снял фильмы «Казус белли», «Большой фитиль», «Брестская крепость», «Батальонъ», «Учёности плоды».

В 2017 году он стал соучредителем и гендиректором киностудии «Военфильм», был продюсером картин «Подольские курсанты» и «Девятаев».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во время показа фильма «Учёности плоды» в Калужской области Угольников рассказал о творческих планах. В частности, он сообщил, что идут съёмки сразу двух картин — о народном ополчении и о фронтовой разведке.