Москва, 12 мая, 2023, 15:24 — ИА Регнум. Полицейские обнаружили пропавшую жену бывшего командующего ВДВ России генерал-полковника Александра Колмакова в Московской области. Злоумышленники похитили у неё 13 млн рублей и запугали «ликвидацией», сообщило 12 мая издание «МК».

Александр Поляков/РИА Новости Александр Колмаков

62-летняя Тамара Колмакова перестала выходить на связь 10 мая после того, как ушла на работу. По данным издания, ещё 10 апреля с женщиной связались аферисты, после чего под разными предлогами выманили у неё около 13 млн рублей.

Затем они заявили, что Колмаковой грозит уголовная ответственность по статье о госизмене. Женщину также предупредили об угрозе «ликвидации» из-за того, что её муж — военачальник. Её уговорили спрятаться от якобы грозящей смертельной опасности в квартире в Раменском. Туда женщину доставило заказанное злоумышленниками такси.

Сотрудники полиции нашли Колмакову в квартире, арендованной посуточно. По информации источника издания, она находилась в «изменённом состоянии», но никаких физических травм не получила.

Злоумышленников ищут.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 мая неизвестный потребовал от Колмакова 1 млн рублей за освобождение похищенной супруги. Мужчине пригрозили расправой над пленницей. Экс-главком ВДВ пообещал злоумышленнику подготовить выкуп, а сам обратился в полицию.

В апреле похожим образом пропала мать помощника сенатора от Оренбургской области Елены Силкиной. Неизвестные потребовали 2 млн рублей за освобождение 76-летней Татьяны Адабаш. Позднее пожилую женщину нашли в Твери. Она перемещалась по Московской области, следуя указаниям мошенников, а потом уехала на электричке в Тверь и остановилась в одной из гостиниц.