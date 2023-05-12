Вильнюс, 12 мая, 2023, 15:24 — ИА Регнум. Депутаты Сейма Литвы предлагают переименовать Калининград в «Караляучус» («королевская гора» по-литовски), с такой инициативой двое членов парламента, Вилюс Семешка и Пауле Кузмицкене, обратились 12 мая в государственную языковую комиссию.

Виталий Невар/РИА Новости Калининград

«Давно пора отказаться от советского наследия и не засорять наш язык инородными словами. В знак солидарности с нашими соседями поляками мы призываем не использовать в литовском языке навязанные нам искусственные названия», — цитирует Delfi депутата Семешку.

Кузмицкене, в свою очередь, призвала не только отказаться от «навязанных» названий, но и в целом «вернуть региону балтийскую лингвистическую идентичность».

Ранее, в мае 2023 года, польская государственная комиссия по стандартизации географических названий за пределами страны рекомендовала не использовать название «Калининград» и называть город польским именем Крулевец, а также использовать формулировку «Крулевецкая область» вместо Калининградской. Решение в комиссии объяснили необходимостью вести борьбу с «русским миром», а также «искусственным» происхождением слова «Калининград».

Сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков, комментируя эту инициативу, заявил, что Россия, используя ту же логику, могла бы именовать Польшу «Привислинским краем», как во времена Российской империи, но не делает этого, и что Варшаве тоже следует придерживаться топонимических решений, утвержденных в 1946 году. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов отметил, что к многочисленным русофобским польским инициативам трудно относиться всерьёз. При этом губернатор посоветовал Варшаве вспомнить, что некоторые города Восточной Пруссии, переданные Польше после Второй мировой войны, ранее тоже имели другие названия, а также вспомнить об «эффекте бумеранга».

Первый зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, в свою очередь, предложил переименовать польские города, которые вошли в состав этой страны после 1945 года, а саму Польшу называть «Варшавским герцогством или Царством Польским в составе Российской Федерации как преемницы Российской империи».