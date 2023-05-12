Москва, , 15:29 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал указ о реализации в 2023/2024 и 2025/2026 учебных годах пилотного проекта, направленного на изменение уровней профессионального образования в России. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Студенты © Алексей Мальгавко/РИА Новости

В документе указано, что пилотный проект предусматривает установление следующих уровней высшего образования: базовое высшее образование и специализированное высшее образование, также установление уровня профессионального образования — аспирантура.

На уровне специализированного высшего образования предусмотрена реализация программ магистратуры, ординатуры и ассистентуры-стажировки.

Пилотный проект будет реализован в Московском авиационном институте (национальном исследовательском университете) (МАИ), Национальном исследовательском технологическом университете (МИСиС), Московском педагогическом государственном университете (МПГУ), Санкт-Петербургском горном университете, Национальном исследовательском Томском государственном университете и Балтийском федеральном университете им. Иммануила Канта.

Согласно указу, срок освоения программ базового высшего образования составит от четырёх до шести лет, магистратуры — от одного года до трёх лет. Участникам пилотного проекта поручено до 30 июня утвердить образовательные стандарты для получения высшего образования по новым правилам. Пилотным проектом предусмотрено обучение лиц, имеющих высшее образование — специалитет, по программам магистратуры. Такое обучение не будет являться для этих лиц получением второго или последующего образования.

Для студентов всех уровней в новой системе высшего образования будут сохранены прежние гарантии и обязанности. Правительству России поручено в течение двух месяцев определить порядок реализации пилотного проекта по получению высшего образования по новым правилам.

Как передавало ИА REGNUM, в марте Владимир Путин заявил, что Россия продолжит развивать суверенную систему образования. Он отметил, что суверенная система образования является важной базовой вещью, и её развитие будет происходить на всех уровнях — от школы до колледжей и вузов.

В ходе послания Федеральному собранию России глава государства отметил, что в системе высшего образования России необходимо восстановить традиционные для страны сроки обучения. Он уточнил, что обучение в вузах должно длиться от четырех до шести лет в зависимости от особенностей специальностей, отраслей и рынка труда. Глава государства призвал добиваться сочетания достижений советской системы образования и опыта последних десятилетий.

1 декабря Владимир Путин в ходе встречи с участниками II Конгресса молодых ученых заявил, что Россия уже сейчас может совершить переход к новому технологическому укладу, поскольку у страны есть мощные фундаментальные основы в образовании и науке.