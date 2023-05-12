Мосгорсуд рассмотрит жалобу на домашний арест блогера Блиновской
Москва, 12 мая 2023, 15:17 — REGNUM Московский городской суд рассмотрит жалобу на домашний арест блогера Елены Блиновской, которая обвиняется в уклонении от уплаты налогов, сообщили в пресс-службе Пресненского суда столицы.
«Жалоба на домашний арест Блиновской будет рассмотрена в Мосгорсуде 22 мая», — сообщили ТАСС в суде.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Блиновская была задержана 27 апреля в Смоленской области при попытке выехать на территорию Белоруссии.
В отношении неё возбудили два уголовных дела по статьям о легализации дохода и уклонении от уплаты налогов. По данным следствия, блогер занизила полученные доходы и не заплатила свыше 918 млн рублей.
Между тем в марте 2023 года появившуюся было в СМИ информацию о том, что деятельностью блогера заинтересовалась полиция, Блиновская опровергла, заявив, что это фейк, а налоги она платит. Тем не менее после задержания блогер полностью признала вину. В настоящее время она находится под домашним арестом.