Москва, , 15:17 — REGNUM Московский городской суд рассмотрит жалобу на домашний арест блогера Елены Блиновской, которая обвиняется в уклонении от уплаты налогов, сообщили в пресс-службе Пресненского суда столицы.

Елена Блиновская Сергей Корсун © ИА REGNUM

«Жалоба на домашний арест Блиновской будет рассмотрена в Мосгорсуде 22 мая», — сообщили ТАСС в суде.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Блиновская была задержана 27 апреля в Смоленской области при попытке выехать на территорию Белоруссии.

В отношении неё возбудили два уголовных дела по статьям о легализации дохода и уклонении от уплаты налогов. По данным следствия, блогер занизила полученные доходы и не заплатила свыше 918 млн рублей.

Между тем в марте 2023 года появившуюся было в СМИ информацию о том, что деятельностью блогера заинтересовалась полиция, Блиновская опровергла, заявив, что это фейк, а налоги она платит. Тем не менее после задержания блогер полностью признала вину. В настоящее время она находится под домашним арестом.