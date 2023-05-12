Москва, 12 мая, 2023, 15:18 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об изменениях в Концепцию миграционной политики России на 2019–2025 годы.

Mikhail Metzel/Kremlin Pool/Global Look Press Владимир Путин

В документе, опубликованном на официальном сайте правовой информации, содержится пункт, согласно которому правительство России должно принять дополнительные меры для создания в стране привлекательных условий для жизни, чтобы меньше россиян уезжали за границу.

«В 2022 году под влиянием изменившихся социально-экономических условий увеличился миграционный отток населения России за рубеж. В связи с этим требуется принятие дополнительных мер по созданию привлекательных финансовых, социальных и иных механизмов сохранения человеческого капитала», — говорится в одном из пунктов.

Кроме того, дополнения коснулись и жителей новых регионов РФ. В частности, речь идёт о добровольном переселении в другие субъекты РФ и регулировании въезда. Теперь в их числе — «создание условий для возвращения, в том числе из-за рубежа, жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, покинувших в период проведения СВО места постоянного проживания».

Ещё одним направлением миграционной политики стало увеличение масштабов организованного привлечения иностранцев к работе в РФ, создание информационной инфраструктуры госуправления в сфере миграции.

Как сообщало ИА REGNUM, российский лидер подписал указ о реализации с 2023–2024 годов пилотного проекта, который направлен на изменение уровней высшего образования. Указ подписан в целях содействия совершенствованию системы высшего образования, подготовки квалифицированных кадров для обеспечения долгосрочных потребностей отраслей экономики и социальной сферы.