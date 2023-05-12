Spiegel: немецкая полиция конфисковала произведения искусства с яхты российского бизнесмена

Гамбург, Германия, , 15:16 — REGNUM Сотрудники немецкой уголовной полиции конфисковали дорогую коллекцию произведений искусства с яхты российского бизнесмена, которого заподозрили в нарушении санкций, сообщило 12 мая немецкое издание Spiegel.

Яхта Фархада Ахмедова в гавани Гамбургской верфи Mussklprozz

Как говорится в публикации, коллекция произведений искусства, которая составляет несколько миллионов евро, была изъята с яхты Luna, пришвартованной в Гамбурге. По утверждению Spiegel, речь идёт об имуществе российского бизнесмена Фархада Ахмедова, который уже год находится в списке лиц, подпадающих под санкции ЕС в связи с ситуацией на Украине.

Luna, как сообщает агентство DPA, уже была арестована властями Гамбурга весной прошлого года.

Как сообщало ИА REGNUM, совокупное состояние всех российских олигархов, представленных в рейтинге Bloomberg Billionaires Index (BBI), за год с начала спецоперации на Украине сократилось на 67 млрд долларов на фоне введенных против РФ санкций.

Заморозка российских активов странами ЕС была введена в ответ на проведение специальной военной операции на Украине. С начала реализации политики антироссийских санкций США и странами ЕС были предприняты действия, в том числе и в отношении российских активов за рубежом.

Ранее уже были заморожены зарубежные активы Банка России на сумму свыше $300 млрд, заявил корреспонденту ИА REGNUM профессор, и. о. заведующего кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов.

В конце февраля 2023 года Министерство финансов Бельгии сообщило, что королевство заморозило российские активы на общую сумму €58 млрд, а также заблокировало связанные с Россией транзакции на €191 млрд.

Германия заморозила российские активы на сумму 5,32 млрд евро. Как сообщает Минфин ФРГ, данные активы принадлежат физическим лицам, компаниям и Центральному банку.