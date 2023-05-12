Москва, , 14:58 — REGNUM Пилотов самолёта, выполнявшего рейс Сочи — Москва, ослепили лазером при подлёте к аэропорту Шереметьево. Об этом 12 мая сообщает Telegram-канал Mash.

Самолет на территории международного аэропорта Шереметьево. Архивное фото © Сергей Бобылев/ТАСС

По информации канала, инцидент произошёл в ночь на 12 мая в 00:30. Самолёт шёл на посадку со стороны Ленинградского шоссе.

Когда воздушное судно снизилось до 4,8 км, в глаза капитану и его помощнику попал луч лазера. Командир сразу доложил об этом и пояснил, что сможет посадить самолёт.

В результате лайнер совершил успешную посадку в Шереметьево. Сейчас полиция ищет злоумышленников.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичный инцидент произошёл 30 апреля в Санкт-Петербурге. Неизвестный пытался ослепить лазером пилотов, которые вели на посадку самолёт, прибывший из Сочи. Лайнер успешно приземлился, полиция проводит проверку.