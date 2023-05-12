Bloomberg: ЕС предложил официально прекратить поставки российской нефти в Польшу и ФРГ

Берлин, , 14:50 — REGNUM Власти ЕС предлагают в рамках очередного пакета антироссийских санкций официально приостановить поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба» в Германию и Польшу, передаёт 12 мая Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники.

Нефтяные качалки © Максим Богодвид/РИА Новости

«Евросоюз предложил официально оформить остановку поставок российской нефти по трубопроводу («Дружба» — ред.) в Германию и Польшу», — сказано в сообщении агентства.

Ранее правительства этих стран отказались от закупок нефти из России, напоминает издание. Поставки российской нефти по другому участку того же трубопровода в Венгрию, Чехию и Словакию предлагается сохранять в качестве «исключений», сказано также в сообщении.

С предложением внести в новый пакет санкций эмбарго на поставки нефти по трубопроводу «Дружба» выступили ранее власти Польши. В Еврокомиссии, по данным европейских СМИ, призвали Германию присоединиться к этой инициативе, сохранив исключение для трёх упомянутых центральноевропейских стран.

В МИД Венгрии в мае 2023 года заявили, что попытка теракта на трубопроводе «Дружба» является угрозой энергетической безопасности страны. Безопасность в энергетической сфере — вопрос национального суверенитета, отметил глава ведомства Петер Сийярто. Он подтвердил, что власти Венгрии намерены продолжать закупки в России как нефти, так и газа.

Запрет на импорт российской нефти обходится польской нефтеперерабатывающей компании Orlen в 27 млн евро в день, рассказал ранее глава компании Даниэль Обайтек. При этом он отметил, что считает этот убыток не потерей, а «рыночной стоимостью» отказа от сотрудничества с Россией.

Россия перенаправляет те объёмы нефти, которые ранее поставлялись в западные страны, на восток, отмечал ранее вице-премьер России Александр Новак. В частности, в 2023 году Россия перенаправит в Азию 140 млн тонн экспорта нефти и нефтепродуктов из 220 млн тонн, которые ранее приходились на Европу, заявил он.