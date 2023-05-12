Москва, , 14:47 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал указ о реализации с 2023–2024 годов пилотного проекта, который направлен на изменение уровней высшего образования. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

МГУ Владимир Югасов © ИА REGNUM

Отмечается, что указ подписан в целях содействия совершенствованию системы высшего образования, подготовки квалифицированных кадров для обеспечения долгосрочных потребностей отраслей экономики и социальной сферы.

Пилотный проект предусматривает установление базового высшего образования, специализированного высшего образования, а также установление уровня профессионального образования — аспирантура.

На уровне специализированного высшего образования предусмотрена реализация программ магистратуры, ординатуры и ассистентуры-стажировки.

Документ предусматривает, что граждане, получившие образование в вузах по программам специалитета, смогут дальше поступать в магистратуру.

Российский лидер установил сроки освоения программ базового и специализированного высшего образования: от четырёх до шести лет и от одного до трёх лет соответственно.

Пилотный проект предполагает, что для студентов всех уровней будут сохранены прежние гарантии, права и обязанности.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля в ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что в системе высшего образования необходимо восстановить традиционные для страны сроки обучения.

В марте глава государства также заявил, что Россия продолжит развивать суверенную систему образования. Президент добавил, что суверенная система образования является важной базовой вещью, и её развитие будет происходить на всех уровнях — от школы до колледжей и вузов.