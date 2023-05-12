Симферополь, 12 мая, 2023, 14:46 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ России задержали жителя Крыма, который передавал украинским спецслужбам видео с отправкой военной техники в зону специальной военной операции. Об этом 12 мая сообщили в ведомстве.

Кадр из видео Задержание мужчины, передававшего ВСУ данные о российской технике

Отмечается, что 34-летний мужчина отправлял видео перемещения российской техники в чат-бот украинского Telegram-канала. Эта информация попадала к ВСУ и была использована для нанесения ракетных ударов.

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Сейчас подозреваемый арестован, в отношении него возбуждено дело о госизмене.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Крыму рядом с железной дорогой между Севастополем и Симферополем обнаружили засаду диверсантов. Укрытие было обустроено из полиэтилена, картона и одеяла. Предполагается, что оттуда диверсанты следили за поездами, перевозящими военные грузы.