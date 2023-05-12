Москва, , 14:46 — REGNUM При восстановлении инфраструктуры новых территорий России строители находят большое количество заложенных на гражданских объектах взрывных устройств. Об этом заявил заместитель министра строительства России Валерий Леонов на пресс-конференции в Москве.

Разнорабочие в Мариуполе Александр Димитровский © ИА REGNUM

«На наших объектах гражданских при ведении работ по восстановлению жилья снимаем огромное количество «закладок», огромные количества мин, огромное количество оружия, боеприпасов, взрывчатки», — рассказал он, напомнив, что начать работы по восстановлению нельзя без акта разминирования.

Леонов уточнил, что на некоторых объектах было от четырёх до десяти актов: когда строители снимали слои, то находили взрывоопасный предмет, на место вызывались сапёры.

Заместитель министра строительства России подчеркнул, что было много подрывов, диверсий и провокаций.

Он отметил героизм строителей, которые восстанавливают новые территории: «Там очень много ребят, которые не за копейку поехали, а именно потому что их так воспитали».

Как передавало ИА REGNUM, 2 мая президент Российской Федерации Владимир Путин на церемонии запуска первого трамвайного маршрута в Мариуполе заявил, что российские власти продолжат последовательно решать вопросы по восстановлению новых регионов. Он уточнил, что работы по восстановлению в новых регионах идут в высоком темпе и уже имеются результаты, однако ещё многое предстоит сделать. При этом он поблагодарил другие регионы России, которые оказывают поддержку новым субъектам Федерации.

В конце апреля глава государства подчеркнул, что четыре новых региона являются историческими землями России. Он добавил, что приоритетом является обеспечение полноценной интеграции новых субъектов в правовое поле государства.

7 мая вице-премьер Дмитрий Чернышенко совершил рабочую поездку в Запорожскую и Херсонскую области, где дал ряд поручений. В ходе поездки политик заявил, что с 1 мая посылки весом до 10 кг для участников СВО будут доставляться бесплатно. Вице-премьер провёл совещания с главами Запорожской и Херсонской областей. В ходе встреч он обратил внимание на развитие региональной инфраструктуры в сфере связи и коммуникаций, спорта, туризма.