Москва, 15 мая 2023, 15:13 — REGNUM Почти четыре сотни дорожных объектов адаптируют для людей с ограниченными возможностями передвижения в 2023 году. Масштабные мероприятия по обустройству элементами безбарьерной среды развернутся в Севастополе, Краснодарском и Хабаровском краях, Курганской и Нижегородской областях.

В Томске отремонтируют тротуары вдоль улицы Беринга
В Томске отремонтируют тротуары вдоль улицы Беринга
ОГКУ «Томскавтодор»

Создание комфортных условий для беспрепятственного передвижения всех россиян ― одна из важных составляющих национального проекта «Безопасные качественные дороги». Заниженные бордюры, тактильная плитка и светофоры со звуковым сигналом у пешеходных переходов, удобные съезды необходимы не только для людей с ограниченными возможностями здоровья, а также для пожилых и родителей с колясками.

Кроме того, в города поступает современный низкопольный транспорт, который отвечает потребностям маломобильных пассажиров. В этом году благодаря национальному проекту автопарки пополнят 383 автобуса, троллейбуса, трамвая и — впервые — 284 электробуса.

«За последние два года подрядные организации обустроили свыше 2,3 тысячи объектов, обеспечивающих беспрепятственное передвижение для маломобильных людей. Отмечу, что в этой работе нам очень помогают общественные контролеры ― среди них есть маломобильные граждане, поэтому их мнения по поводу качества работ всегда учитываются, а замечания ― устраняются», ― пояснил заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Игорь Костюченко.

Липецк, ул. Плеханова, 2022
Липецк, ул. Плеханова, 2022
Росавтодор

В Екатеринбурге при ремонте тротуаров на перекрестках и пешеходных переходах предусмотрено занижение бордюров. На некоторых объектах обновят лестничные сходы с пандусами и поручнями. Одна из улиц, которая преобразится по нацпроекту, ― улица 8 Марта. По словам местной жительницы Светланы Морозовой, их семья с нетерпением ждет перемен: «Старший сын у меня уже самостоятельно передвигается, а младший ― еще в коляске, поэтому для нас очень важны такие, казалось бы, мелочи, как понижение на переходе. Будет удобнее ходить сразу с двумя детьми и в больницу, и в детский сад, да и просто в магазин, например».

Помимо понижения бордюров, на переходах уложат и тактильную плитку, необходимую для пешеходов с нарушением зрения. Всего же в этом году в Екатеринбурге обустроят 91 тысячу квадратных метров тротуаров.

Лучше ориентироваться в пространстве людям с нарушением зрения помогают тактильные указатели направления движения. В этом году они появятся на улицах Костромы. В соответствии со стандартами для слабовидящих запланирована укладка ярко окрашенной рельефной плитки на остановках общественного транспорта и пешеходных переходах. Работы пройдут на участках 13 улиц города. «С началом реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» городская среда стала более приветлива к людям с ограниченными возможностями. На улицах, где выполнен ремонт, к поликлинике, аптеке или магазину можно добраться без посторонней помощи», — отметил эксперт по доступной среде общества инвалидов Костромы Александр Манелов.

О слабовидящих жителях позаботятся и в Тамбове. Работы пройдут на участке улицы Свободной, на маршруте, который ведет к ряду социально значимых учреждений ― медлаборатории, стоматологии, детсадам, аптекам. Дорожники приведут в порядок покрытие тротуаров и заменят бордюры, а также установят специальные светофоры со звуковыми сигналами для слабовидящих.

«Хорошо, что у нас установят звуковые светофоры. Моя мама слабовидящая, теперь она будет знать, что в запасе у нее есть время для перехода дороги, и я буду за нее спокойна», ― отметила тамбовчанка Любовь Николаева

Красноярск, ул. Красной Армии
Красноярск, ул. Красной Армии
Росавтодор

В Томске с учетом пожеланий жителей с ограниченными возможностями здоровья ремонтируют тротуары вдоль улицы Беринга. Улица названа в честь великого мореплавателя появилась в Томске в 1949 году. Сейчас здесь располагается густонаселенный микрорайон, несколько торговых центров. Помимо специальных занижений на стыках тротуаров и проезжей части, а также тактильных элементов плитки, для комфортного движения слабовидящих людей все светофоры здесь теперь также будут дублировать разрешающие сигналы звуком.

Бульвар Ибрагимова в Уфе
Росавтодор
Сахалин, ул. Комарова
Росавтодор

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» дороги страны становятся все более комфортными и безопасными. Одна из целей нацпроекта — снизить смертность в результате ДТП в 3,5 раза к 2030 году. Нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году.