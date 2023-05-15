Москва, 15 мая, 2023, 15:13 — ИА Регнум. Почти четыре сотни дорожных объектов адаптируют для людей с ограниченными возможностями передвижения в 2023 году. Масштабные мероприятия по обустройству элементами безбарьерной среды развернутся в Севастополе, Краснодарском и Хабаровском краях, Курганской и Нижегородской областях.

ОГКУ «Томскавтодор» В Томске отремонтируют тротуары вдоль улицы Беринга

Создание комфортных условий для беспрепятственного передвижения всех россиян ― одна из важных составляющих национального проекта «Безопасные качественные дороги». Заниженные бордюры, тактильная плитка и светофоры со звуковым сигналом у пешеходных переходов, удобные съезды необходимы не только для людей с ограниченными возможностями здоровья, а также для пожилых и родителей с колясками.

Кроме того, в города поступает современный низкопольный транспорт, который отвечает потребностям маломобильных пассажиров. В этом году благодаря национальному проекту автопарки пополнят 383 автобуса, троллейбуса, трамвая и — впервые — 284 электробуса.

«За последние два года подрядные организации обустроили свыше 2,3 тысячи объектов, обеспечивающих беспрепятственное передвижение для маломобильных людей. Отмечу, что в этой работе нам очень помогают общественные контролеры ― среди них есть маломобильные граждане, поэтому их мнения по поводу качества работ всегда учитываются, а замечания ― устраняются», ― пояснил заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Игорь Костюченко.

Росавтодор Липецк, ул. Плеханова, 2022

В Екатеринбурге при ремонте тротуаров на перекрестках и пешеходных переходах предусмотрено занижение бордюров. На некоторых объектах обновят лестничные сходы с пандусами и поручнями. Одна из улиц, которая преобразится по нацпроекту, ― улица 8 Марта. По словам местной жительницы Светланы Морозовой, их семья с нетерпением ждет перемен: «Старший сын у меня уже самостоятельно передвигается, а младший ― еще в коляске, поэтому для нас очень важны такие, казалось бы, мелочи, как понижение на переходе. Будет удобнее ходить сразу с двумя детьми и в больницу, и в детский сад, да и просто в магазин, например».

Помимо понижения бордюров, на переходах уложат и тактильную плитку, необходимую для пешеходов с нарушением зрения. Всего же в этом году в Екатеринбурге обустроят 91 тысячу квадратных метров тротуаров.

Лучше ориентироваться в пространстве людям с нарушением зрения помогают тактильные указатели направления движения. В этом году они появятся на улицах Костромы. В соответствии со стандартами для слабовидящих запланирована укладка ярко окрашенной рельефной плитки на остановках общественного транспорта и пешеходных переходах. Работы пройдут на участках 13 улиц города. «С началом реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» городская среда стала более приветлива к людям с ограниченными возможностями. На улицах, где выполнен ремонт, к поликлинике, аптеке или магазину можно добраться без посторонней помощи», — отметил эксперт по доступной среде общества инвалидов Костромы Александр Манелов.

О слабовидящих жителях позаботятся и в Тамбове. Работы пройдут на участке улицы Свободной, на маршруте, который ведет к ряду социально значимых учреждений ― медлаборатории, стоматологии, детсадам, аптекам. Дорожники приведут в порядок покрытие тротуаров и заменят бордюры, а также установят специальные светофоры со звуковыми сигналами для слабовидящих.

«Хорошо, что у нас установят звуковые светофоры. Моя мама слабовидящая, теперь она будет знать, что в запасе у нее есть время для перехода дороги, и я буду за нее спокойна», ― отметила тамбовчанка Любовь Николаева

Росавтодор Красноярск, ул. Красной Армии

В Томске с учетом пожеланий жителей с ограниченными возможностями здоровья ремонтируют тротуары вдоль улицы Беринга. Улица названа в честь великого мореплавателя появилась в Томске в 1949 году. Сейчас здесь располагается густонаселенный микрорайон, несколько торговых центров. Помимо специальных занижений на стыках тротуаров и проезжей части, а также тактильных элементов плитки, для комфортного движения слабовидящих людей все светофоры здесь теперь также будут дублировать разрешающие сигналы звуком.

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» дороги страны становятся все более комфортными и безопасными. Одна из целей нацпроекта — снизить смертность в результате ДТП в 3,5 раза к 2030 году. Нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году.